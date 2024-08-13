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17:39, 13 августа 2024Россия

Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

Мэр Собянин: в зону спецоперации отправятся 23 тысячи человек из Москвы

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зону проведения специальной военной операции (СВО) отправятся 23 тысячи человек из Москвы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, на данный момент десятки тысяч человек из Москвы ушли добровольцами или подписали контракт с Вооруженными силами (ВС) России.

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«В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации 21 тысяча, и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек», — раскрыл цифры градоначальник.

В июле Сергей Собянин сообщил, что контрактники при поступлении на службу получат единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Денежное вознаграждение полагается тем, кто заключил контракт с оборонным ведомством с 23 июля 2024 года.

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