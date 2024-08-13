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08:30, 13 августа 2024Силовые структуры

Двоих россиян обвинили в теракте на железной дороге в интересах Украины

СК РФ обвинил двоих россиян в теракте на железной дороге в интересах ГУР Украины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России обвинил двоих россиян в теракте на железной дороге в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении женщины и мужчины завели уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Их задержали в сентябре 2023 года. Обвиняемые находятся под стражей.

По версии следствия, сотрудники ГУР связались с фигурантами через мессенджеры Viber и Telegram и дали им задание реализовать теракты на двух объектах железной дороги. Обвиняемые это сделали. При этом правоохранители не уточняют, в каком именно регионе действовали злоумышленники.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело о поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге, по которому арестованы двое жителей Азова в возрасте 17 и 20 лет.

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