Двоих россиян обвинили в теракте на железной дороге в интересах Украины

СК РФ обвинил двоих россиян в теракте на железной дороге в интересах ГУР Украины

Следственный комитет (СК) России обвинил двоих россиян в теракте на железной дороге в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении женщины и мужчины завели уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Их задержали в сентябре 2023 года. Обвиняемые находятся под стражей.

По версии следствия, сотрудники ГУР связались с фигурантами через мессенджеры Viber и Telegram и дали им задание реализовать теракты на двух объектах железной дороги. Обвиняемые это сделали. При этом правоохранители не уточняют, в каком именно регионе действовали злоумышленники.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону расследуется уголовное дело о поджоге трансформаторной подстанции на железной дороге, по которому арестованы двое жителей Азова в возрасте 17 и 20 лет.