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14:18, 13 августа 2024Мир

ЕС перевел Украине 4,2 миллиарда евро

ЕС перевел Украине транш бюджетной помощи на 4,2 миллиарда евро

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) перевел Украине транш бюджетной помощи на 4,2 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия перевела почти 4,2 млрд евро Украине», — сообщили в инстанции, отметив, что с начала 2024 года помощь Евросоюза достигла 12 миллиардов евро в рамках пакета на 50 миллиардов евро, предусмотренного европейским Фондом Украины.

Ранее власти Великобритании пообещали продолжить поставки военной помощи Киеву на фоне наступления украинской армии в Курской области.

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      Глеб Бажуткин
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