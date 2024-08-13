ЕС перевел Украине 4,2 миллиарда евро

ЕС перевел Украине транш бюджетной помощи на 4,2 миллиарда евро

Европейский союз (ЕС) перевел Украине транш бюджетной помощи на 4,2 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

«Сегодня Еврокомиссия перевела почти 4,2 млрд евро Украине», — сообщили в инстанции, отметив, что с начала 2024 года помощь Евросоюза достигла 12 миллиардов евро в рамках пакета на 50 миллиардов евро, предусмотренного европейским Фондом Украины.

Ранее власти Великобритании пообещали продолжить поставки военной помощи Киеву на фоне наступления украинской армии в Курской области.