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11:07, 13 августа 2024Мир

Иран ответил на призывы Запада не бить по Израилю

МИД Ирана назвал призывы Запада не бить по Израилю лишенными политической логики

Фото: Sha Dati / XinHua / Globallookpress.com

Иран считает, что призывы стран Запада к сдержанности в отношении Израиля противоречат принципам международного права. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, передает Reuters.

Он назвал лишенным политической логики совместное заявление Франции, Германии и Великобритании, в котором страны призывают Иран не бить по Израилю.

«Без каких-либо возражений против преступлений сионистского режима (Израиля), заявление трех европейских стран нагло требует от Ирана не реагировать на нарушение его суверенитета и территориальной целостности», — отметил Канаани.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что Тегеран полон решимости сдерживать Израиль, и призвал Париж, Берлин и Лондон «раз и навсегда выступить против войны в Газе и разжигания войны Израилем».

12 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании. Чиновник рассказал, что страны разделяют позицию Соединенных Штатов и призывают Иран воздержаться от атаки на Израиль.

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      Лина Пивоварова
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