Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами стран Европы

Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Британии, Италии, Франции

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании. Стороны призывают Иран не атаковать Израиль, проинформировал во время брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Думаю, вы уже видели заявления наших израильских коллег об их опасениях — они считают все более вероятным нападение со стороны Ирана или его сторонников, возможно, в ближайшие дни», — отметил он.

Лидеры стран разделяют эти опасения, и поэтому «мы постоянно контактируем с израильскими коллегами и другими коллегами в регионе», добавил Кирби. Разговор Байдена с лидерами европейских стран состоялся ради того, чтобы обсудить напряженность на Ближнем Востоке.

В частности, стороны обсудили «предпринимаемые усилия по деэскалации напряженности и достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа», резюмировал Кирби.

Ранее сообщалось, что Иран проявляет активность, похожую на действия, которые предпринимал перед нанесением удара по Израилю в апреле этого года. При этом один из источников подчеркнул, что у иранской стороны нет до сих пор консенсуса по характеру ответа на уничтожение Израилем лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приведена в состояние повышенной боевой готовности на фоне слухов о возможном скором ударе со стороны Ирана. Атаки также ожидаются со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».