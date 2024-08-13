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17:46, 13 августа 2024Россия

Минобороны показало новые кадры удара по бойцам и технике ВСУ в Курской области

МО РФ опубликовало видео авиационных ударов по технике ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35 российской военной авиации нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Новые кадры показало Минобороны России (МО РФ).

На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами по бойцам украинских формирований в российском приграничье.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки
и вернулся на площадку вылета», — сообщили в министерстве.

В ведомстве доложили об успешном уничтожении целей.

Ранее МО РФ показало кадры удара «Аллигаторов» по бойцам и технике ВСУ под Курском. В частности, был запечатлен взрыв после попадания снарядов в украинских военных.

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      Елена Торубарова
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