Минобороны показало новые кадры удара по бойцам и технике ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35 российской военной авиации нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Новые кадры показало Минобороны России (МО РФ).
На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами по бойцам украинских формирований в российском приграничье.
«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки
и вернулся на площадку вылета», — сообщили в министерстве.
В ведомстве доложили об успешном уничтожении целей.
Ранее МО РФ показало кадры удара «Аллигаторов» по бойцам и технике ВСУ под Курском. В частности, был запечатлен взрыв после попадания снарядов в украинских военных.