Минобороны показало новые кадры удара по бойцам и технике ВСУ в Курской области

МО РФ опубликовало видео авиационных ударов по технике ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-35 российской военной авиации нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Новые кадры показало Минобороны России (МО РФ).

На опубликованных кадрах видно, как российские военные наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами по бойцам украинских формирований в российском приграничье.

«После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки

и вернулся на площадку вылета», — сообщили в министерстве.

В ведомстве доложили об успешном уничтожении целей.

Ранее МО РФ показало кадры удара «Аллигаторов» по бойцам и технике ВСУ под Курском. В частности, был запечатлен взрыв после попадания снарядов в украинских военных.