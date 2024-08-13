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16:10, 13 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры удара «Аллигаторов» по бойцам и технике ВСУ под Курском

Минобороны опубликовало видео ударов вертолетов Ка-52 по бойцам ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео ударов вертолетов Ка-52 «Аллигатор» по бойцам и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Запись ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах видно, как вертолет производит несколько выстрелов авиационными ракетами, в том числе «Вихрь», по целям, разместившимся в лесополосе. Также запечатлен взрыв после попадания снарядов в украинских военных.

«По докладу авианаводчика основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры ночных ударов вертолетов Ми-28 и Ка-52 по живой силе ВСУ в Курской области. После поражения целей, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись к месту вылета.

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Украина нанесла массированный удар по Курской области утром 6 августа, обстреляв приграничный город Суджа. После этого ВСУ начали штурм государственной границы, зайдя на территорию России и взяв под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
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