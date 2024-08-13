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07:14, 13 августа 2024Россия

Минобороны заявило об ударах Су-34 по живой силе и технике ВСУ под Курском

Минобороны: Су-34 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по скоплению живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Удар наносился в ночное время по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Он, в частности, поразил бронированную и специальную технику в приграничном районе под Курском.

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«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — отчитались в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении 12 единиц техники ВСУ под Курском. До этого стало известно, что в Курской области российским беспилотником «Ланцет» удалость поразить радиолокационную станция (РЛС) ВСУ, ее заметили в одном из приграничных лесных массивов.

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      Анастасия Шейкина
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