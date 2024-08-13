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19:50, 13 августа 2024Моя страна

«Мисс Россия» приехала на Алтай ради фото с подсолнухами и удивила подписчиков

Кадр: @miss_elmira

Российская модель, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2013» Эльмира Абдразакова приехала на Алтай ради фото с подсолнухами и удивила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жительница Новосибирска отправилась в путешествие вместе с семьей. Так, 29-летняя манекенщица запечатлела на камеру поля с подсолнухами и горы. «Предлагаю вам оценить нашу мини работу с горячо любимыми мне людьми. Представляю вашему вниманию подсолнухи. Хотя нет. "Краски августа"», — подписала Абдразакова пост.

Поклонники оценили фото и видео блогерши в комментариях под ними. «Красота нереальная», «Атмосферно», «Очень красивое видео», «Кадры какие-то волшебные», «Как красиво!» — восхищались они.

Ранее сообщалось, что в России реконструируют популярный среди блогеров маяк Анива на полуострове Сахалин.

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      Карина Черных
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