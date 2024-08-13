На Урале мальчиков-двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

E1.ru: в Екатеринбурге двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

В Екатеринбурге объявили в розыск двух мальчиков-двойняшек после спора родителей. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Судебные приставы объяснили, что родители на Урале уже несколько лет не могут определиться, с кем будут жить дети. После расставания взрослых мальчики некоторое время были с отцом, но их со скандалом у него отняли.

Мать несовершеннолетних перебралась с ними на юг, отец нашел их там. По неподтвержденным данным, восьмилетние мальчики сейчас снова находятся с отцом.

Приставы призвали жителей Свердловской области поделиться любой информацией о местонахождении детей.

До этого в Свердловской области двое детей бесследно исчезли после того, как пошли с дедушкой в лес в районе деревни Бурмакина. Мать рассказала, что ее дети никогда не убегали из дома. Школьники приехали в Свердловскую область из Тюмени и плохо ориентировались в окрестностях.