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09:17, 13 августа 2024Россия

На Урале мальчиков-двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

E1.ru: в Екатеринбурге двойняшек объявили в розыск из-за спора их родителей

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге объявили в розыск двух мальчиков-двойняшек после спора родителей. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Судебные приставы объяснили, что родители на Урале уже несколько лет не могут определиться, с кем будут жить дети. После расставания взрослых мальчики некоторое время были с отцом, но их со скандалом у него отняли.

Мать несовершеннолетних перебралась с ними на юг, отец нашел их там. По неподтвержденным данным, восьмилетние мальчики сейчас снова находятся с отцом.

Приставы призвали жителей Свердловской области поделиться любой информацией о местонахождении детей.

До этого в Свердловской области двое детей бесследно исчезли после того, как пошли с дедушкой в лес в районе деревни Бурмакина. Мать рассказала, что ее дети никогда не убегали из дома. Школьники приехали в Свердловскую область из Тюмени и плохо ориентировались в окрестностях.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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