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19:52, 13 августа 2024Бывший СССР

На Западе сообщили о нескольких сценариях нападения на Россию у Украины

Bloomberg: Украина рассматривала несколько сценариев нападения на Россию

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника, знакомого с планом действий Киева.

«Украина рассматривала несколько вариантов атаки (...), прежде чем на прошлой неделе ворвалась через границу [в Курскую область России]», — передает издание высказывания собеседника.

По словам западного разведчика, пожелавшего остаться анонимным, администрация президента США Джо Байдена и Европейский союз (ЕС) дали Киеву «свое благословение» на нападение на территорию России. При этом, добавил собеседник Bloomberg, руководство Украины долгое время не делилось с Западом конкретной информацией о данной операции.

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      Екатерина Грищенко
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