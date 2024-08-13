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20:05, 13 августа 2024Культура

Названа неожиданная причина визитов Джей Ло к Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе

People: Дженнифер Лопес продолжает навещать Бена Аффлека из-за его детей

Фото: Allison Dinner / Reuters

Певица Дженнифер Лопес продолжает навещать голливудского актера Бена Аффлека на фоне слухов о разводе по неожиданной причине. Об этом пишет People.

По словам инсайдера, 55-летняя певица хочет проводить «как можно больше времени» с детьми актера до начала учебного года. «То, что она не с Беном, не означает, что она не заботится о его детях. Она всегда заботилась о них. В прошлом году потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес чувствует себя униженной из-за разрыва с Беном Аффлеком, из-за чего намеренно оттягивает официальный развод. Отмечалось, что артистка также расстроена из-за того, что в ситуацию вовлечены дети пары.

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      Варвара Кошечкина
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