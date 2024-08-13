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02:06, 13 августа 2024Мир

Норвежский политолог выразил беспокойство решением НАТО

Политолог Дизен: НАТО отвергает дипломатию на фоне эскалации конфликта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Норвежский политолог и профессор Гленн Дизен обвинил страны НАТО в отказе от дипломатических средств для деэскалации конфликта. Об этом эксперт написал в соцсети X.

«НАТО продолжает отвергать дипломатические средства, а ЕС наказывает государства-члены, которые пытаются вернуться к дипломатии», — подчеркнул он.

По словам Дизена, политика НАТО четко показала свою сущность после атаки ВСУ на Курскую область. Альянс поддержал атаки по территории России, а сам конфликт, как отметил политолог, не имеет ничего общего с «помощью Украине».

Ранее американские сенаторы Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь призвали НАТО принять Украину в альянс уже в этом году. Так, конгрессмены считают, что дальнейшая поддержка Киева отвечает коренным интересам США.

В свою очередь, немецкий бизнесмен Ким Дотком рассказал, что правительства США, Европейского союза и стран — членов НАТО поддерживают атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По словам Доткома, атака Украины на Запорожскую АЭС создает условия для прямого вступления НАТО в войну США с Россией.

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      Марина Совина
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