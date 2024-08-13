Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

В Перми суд пересмотрит дело экс-офицера ФСБ о взятке в 160 млн рублей

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву, осужденному на девять лет лишения свободы за взятку в 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, апелляционная инстанция нашла нарушения в судебном решении и отправила уголовное дело на пересмотр в Пермский гарнизонный суд.

15 апреля Царегородцев был признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд лишил его звания майор, запретил занимать должности на госслужбе и назначил штраф в размере двукратной суммы взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев за деньги оказывал покровительство группе хакеров. Он обещал им помочь с переводом из Москвы в пермский СИЗО, а также прекратить их уголовное преследование. В общей сложности чекист получил 160 миллионов рублей, на которые приобрел два земельных участка и два частных дома недалеко от Перми, автомобили Mercedes E-класса и Range Rover. Хакеров задержали в январе 2022 года, а сам бывший сотрудник УФСБ был арестован в апреле 2023 года.