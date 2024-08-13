Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:38, 13 августа 2024Силовые структуры

Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

В Перми суд пересмотрит дело экс-офицера ФСБ о взятке в 160 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему сотруднику управления ФСБ по Пермскому краю Григорию Царегородцеву, осужденному на девять лет лишения свободы за взятку в 160 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, апелляционная инстанция нашла нарушения в судебном решении и отправила уголовное дело на пересмотр в Пермский гарнизонный суд.

15 апреля Царегородцев был признан виновным по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Суд лишил его звания майор, запретил занимать должности на госслужбе и назначил штраф в размере двукратной суммы взятки.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год Царегородцев за деньги оказывал покровительство группе хакеров. Он обещал им помочь с переводом из Москвы в пермский СИЗО, а также прекратить их уголовное преследование. В общей сложности чекист получил 160 миллионов рублей, на которые приобрел два земельных участка и два частных дома недалеко от Перми, автомобили Mercedes E-класса и Range Rover. Хакеров задержали в январе 2022 года, а сам бывший сотрудник УФСБ был арестован в апреле 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      Школьников захотели учить экологии

      Иностранный футболист назвал самый комфортный город России

      Победившему в Каннах фильму с российскими актерами предсказали номинацию на «Оскар»

      Названы две главные ошибки в нарядах гостей на свадьбе

      Голые мужчины подрались на нудистском пляже из-за приставаний

      Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

      Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

      Россиянин вывез бывшую жену в лес и приковал ее цепью к дереву

      Бывший советник Меркель признал неспособность ВСУ улучшить переговорные позиции Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше