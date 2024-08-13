Отправившегося на спецоперацию российского министра решили заменить участником СВО

В Якутии отправившегося на спецоперацию министра решили заменить участником СВО

Министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Петра Шамаева, отправившегося в зону боевых действий, решили заменить 29-летним участником специальной военной операции (СВО) Игорем Юргиным. Об этом сообщает республиканское издание «ТайгаПост».

Российский министр до этого не служил в армии. Шамаев прошел курсы операторов беспилотников и тренируется с добровольцами. По информации «Тайги», чиновник отправился на фронт на полгода, его прикрепили к Дальневосточному отряду.

Пост Шамаева доверили военнослужащему Юргину, который имеет звание Героя России. Он командовал штурмовым отрядом в зоне спецоперации, затем принял участие в программе подготовки руководящих кадров «Время героев» и проходит стажировку в правительстве Якутии.

Ранее сообщалось, что воевавший в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области участник СВО встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе общения он заявил министру, что сохранить жизнь солдатам может активное использование дронов.