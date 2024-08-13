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16:13, 13 августа 2024Забота о себе

Отсутствие аппетита по утрам назвали опасным симптомом

Диетолог Буданцева: отсутствие аппетита может указывать на наличие гипотериоза

Фото: freepik / Freepik

Отсутствие аппетита по утрам является опасным симптомом, который может указывать на наличие проблем с щитовидной железой, в том числе гипотиреоз. По словам преподавателя кафедры терапии Государственного университета просвещения, врача-диетолога Светланы Буданцевой, завтрак является важным приемом пищи, а нежелание его потребления указывает на проблемы в организме, рассказала она «Известиям».

Наиболее распространенной причиной нарушения аппетита, по ее словам, является резкое колебание сахара в крови, спровоцированное потреблением большого количества сладких продуктов. Кроме того, отсутствие аппетита вызывают курение и алкоголь, а также приемы пищи перед сном, а также нарушение сна и режима питания.

«Полное отсутствие аппетита — тревожный знак, симптом, который говорит о возможном наличии серьезных заболеваний — к примеру, гипотериоза. Помимо ухудшения аппетита другими признаками снижения функции щитовидной железы являются постоянная усталость, зябкость запоры, боли в суставах, отечность, сухость кожи», — уточнила специалист.

Помимо этого, отсутствие желания есть может говорить о развитии ревматических заболеваний, заболеваний печени, почек, и желчевыводящих путей, кишечных инфекциях и гепатитах. В случае длительного присутствия данного симптома врач порекомендовала обратиться к специалисту.

Ранее диетолог Екатерина Бурляева дала рекомендации по питанию желающим сбросить вес людям. Она порекомендовала чаще есть семгу, так как с 100 граммах этой рыбы содержится суточная норма хрома, необходимого для контроля аппетита.

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      Анастасия Алимпиева
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