Плакат со свиньей и призывом к Украине в Москве связали с Паниным и активистами-патриотами

Плакат с Паниным на свинье в Москве повесили активисты патриотического проекта

Плакат с призывом «Украина, вперед на Москву» на востоке столицы повесили активисты одного из патриотических проектов. На эту связь указало издание Baza.

Там также выяснили, что изображенным на плакате оказался актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). На рисунке он сидит верхом на свинье и держит в одной руке флаг Украины, а в другой — дилдо.

Таким образом активисты высмеяли соответствующее высказывание Панина. По их словам, аналогичные листовки появились не только в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске и Калуге.

Плакат заметили утром 13 августа на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Повесившие его мужчины скрылись на автомобиле с георгиевской лентой на лобовом стекле. Также удалось зафиксировать номер машины. В результате листовку сняли сотрудники полиции, а расклейщиков объявили в розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео бегавшего по центру города с криком «свободу Курску» голого мужчину, к ногам которого были приклеены листы бумаги с гербом Украины. Кроме того, в каждой из рук нарушителя можно разглядеть по мобильному телефону.