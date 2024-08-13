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09:56, 13 августа 2024Россия

В Москве заметили плакат со свиньей и призывами к Украине

На востоке Москвы двое мужчин повесили плакат со свиньей и призывами к Украине

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На востоке Москвы двое мужчин повесили плакат со свиньей и призывами к Украине на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Затем они скрылись на автомобиле с георгиевской лентой на лобовом стекле, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Горожан заметили другие автомобилисты: они сняли их на камеру, а также зафиксировали номер машины, на которой уехали мужчины.

На постере, который они разместили, был изображен мужчина, сидящий на свинье и призывающий Украину отправиться «вперед на Москву».

Листовку сняли сотрудники полиции, расклейщиков объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в Крыму пресекли деятельность двух религиозных школ, где под видом уроков об исламе детей и их родителей учили экстремизму. Предположительно, занятия организовал так называемый Таврический муфтият — незаконная проукраинская организация.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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