Бегавшего по центру Петербурга с криком «свободу Курску» голого мужчину сняли на видео

Появилось видео с мужчиной, бегавшим по Петербургу в бумаге с гербом Украины

В сети появились кадры с бегавшим по центру Санкт-Петербурга с криком «свободу Курску» голым мужчиной, обклеенным бумагой с гербом Украины. Видео опубликовала Baza в Telegram.

На записи видно, как обнаженный мужчина с приклеенными к ногам листами бумаги убегает от прохожего, который дает ему пинка. В каждой из рук голого нарушителя можно разглядеть по мобильному телефону. Вел ли он съемку, неизвестно.

Как уточнило издание, инцидент произошел вечером 7 августа. Человеком с видео оказался 36-летний Родион. По информации канала, помимо прочего, он выкрикивал лозунги в поддержку Украины. После звонка очевидцев в полицию мужчину доставили в отделение, где составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики.

Ранее стало известно, что нарушитель пытался спрятаться в ресторане «Вкусно — и точка», где его и задержал стотрудник правоохранительных органов.

В июне посетители торгового центра «Белочка» в Екатеринбурге сняли на видео устроившего дебош полуголого мужчину. Как стало известно, зайдя в здание, он скинул с себя футболку, запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Схватив осколок стекла, россиянин забежал в мясной отдел, где вооружился двумя ножами. После этого он выбежал на улицу и зацепился за проезжавший по дороге автомобиль.