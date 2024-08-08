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15:33, 8 августа 2024Россия

Бегавшего по центру Петербурга с криком «свободу Курску» голого мужчину сняли на видео

Появилось видео с мужчиной, бегавшим по Петербургу в бумаге с гербом Украины

В сети появились кадры с бегавшим по центру Санкт-Петербурга с криком «свободу Курску» голым мужчиной, обклеенным бумагой с гербом Украины. Видео опубликовала Baza в Telegram.

На записи видно, как обнаженный мужчина с приклеенными к ногам листами бумаги убегает от прохожего, который дает ему пинка. В каждой из рук голого нарушителя можно разглядеть по мобильному телефону. Вел ли он съемку, неизвестно.

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Как уточнило издание, инцидент произошел вечером 7 августа. Человеком с видео оказался 36-летний Родион. По информации канала, помимо прочего, он выкрикивал лозунги в поддержку Украины. После звонка очевидцев в полицию мужчину доставили в отделение, где составили протокол о публичной демонстрации нацистской символики.

Ранее стало известно, что нарушитель пытался спрятаться в ресторане «Вкусно — и точка», где его и задержал стотрудник правоохранительных органов.

В июне посетители торгового центра «Белочка» в Екатеринбурге сняли на видео устроившего дебош полуголого мужчину. Как стало известно, зайдя в здание, он скинул с себя футболку, запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Схватив осколок стекла, россиянин забежал в мясной отдел, где вооружился двумя ножами. После этого он выбежал на улицу и зацепился за проезжавший по дороге автомобиль.

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      Константин Лысяков
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