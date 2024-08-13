Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка показала фигуру в купальнике

Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка показала фигуру на фото в купальнике

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, показала фигуру в откровенном образе. Снимки она опубликовала на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость, которая похудела на 35 килограммов, опубликовала фотографии в купальнике черного цвета. Исполнительница позировала на вилле и на фоне океана. В качестве обуви она выбрала босоножки на высокой шпильке. «Как вам мои туфли?» — пошутила Бьянка в описании к публикации.

В июне Бьянка показала фигуру до и после похудения на снимках без фотошопа.