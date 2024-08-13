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18:16, 13 августа 2024Россия

Полковник назвал главную задачу российских сил в Курской области

Полковник Кошкин назвал освобождение Курской области без жертв главной задачей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российским силам в Курской области сейчас необходимо освободить территорию региона без жертв среди мирных жителей, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал главную задачу для российской стороны в приграничном регионе.

«Важная задача — это выдавить противника с территории Курской области, об этом говорил наш верховный главнокомандующий. Информация прошла, что еще [под контролем Украины] находятся 28 пунктов, где появляются группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Естественно, надо эвакуировать гражданское население, потому что мы не в состоянии нанести сплошной ракетно-артиллерийский удар, авиационный удар. Для нас это не составит труда, но они прячутся за теми двумя тысячами [мирных граждан], которые пропали и, судя по всему, находятся на этой территории», — объяснил он.

Главная задача — это решить непростую на завершающем этапе операцию по зачистке от ВСУ территории Курской области, куда они проникли

Андрей Кошкинполковник в отставке

Бои на территории Курской области продолжаются с 6 августа, когда ВСУ с помощью бронетехники прорвались через границу. Мирные жители были вынуждены покинуть свои дома.

За неделю украинские силы смогли занять 28 населенных пунктов. Глубина проникновения ВСУ на территорию России составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Из приграничных территорий эвакуировали 121 тысячу человек, власти планируют вывезти еще 180 тысяч, судьба двух тысяч жителей остается неизвестной.

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