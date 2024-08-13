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04:00, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла эмоции от первой в карьере съемки

Кадр: Holly Randall Unfiltered / YouTube

Порнозвезда Фрея Паркер раскрыла эмоции от первой рабочей съемки. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.

Паркер рассказала, что ее партнер по первым съемкам был вторым мужчиной в ее жизни, с которым у нее была сексуальная связь. «Пару дней я тренировалась с игрушкой для взрослых, я была так напугана», — вспомнила порноактриса свои эмоции перед первым рабочим днем.

Звезда порно призналась, что первая ее cъемка прошла хорошо. «Было немного больно, потому что это длилось долго», — отметила она. Паркер добавила, что чувствовала себя отлично после съемки, и не пожалела, что начала карьеру в порноиндустрии. «Я подумала, что хочу сесть в самолет, полететь в Лос-Анджелес и снимать больше порно», — заключила она.

Ранее порноактриса Черри Кисс описала эмоции перед первой съемкой в карьере. «Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — высказалась Кисс о своем первом опыте съемки в порно. По ее словам, в начале карьеры она ничего не понимала в индустрии, но хотела «все попробовать».

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      Олег Давыдов
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