Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:16, 13 августа 2024Забота о себе

Пожилые супруги рассказали о плюсах секса после 60 лет

Фото: Hector Reyes / Unsplash

71-летние Арджун и Сандра рассказали, как изменилась их интимная жизнь в зрелом возрасте и что они делают, чтобы поддержать активную половую жизнь. Рассказ пожилых супругов приводит The Guardian.

Первым важным изменением, произошедшим после 60 лет, Арджун назвал необходимость принимать виагру, чтобы поддержать эрекцию. Мужчина заявил, что он и его жена очень спокойно отнеслись к этому изменению и даже нашли в нем плюсы. «Благодаря виагре у нас появился свои эротический ритуал. За несколько часов до сна я подхожу к Сандре и спрашиваю: "Давай сегодня ляжем пораньше?". Это означает, что я предлагаю заняться любовью. Если она говорит "Да", то я знаю, что мне надо принять половину таблетки», — рассказал Арджун.

Сандра добавила, что такой подход сделал их сексуальную жизнь лучше. «Если он выпил таблетку, мне нужно подождать несколько часов, пока она подействует. Это создает чувство возбуждения. В это время я принимаю ванну, иногда красиво одеваюсь и все время с нетерпением жду сна. Это более эротично, чем просто повернуться друг к другу в постели после трудного дня», — утверждает Сандра.

Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Помимо таблеток для эрекции, супруги придумали и другие хитрости, чтобы поддерживать активную сексуальную жизни. По их словам, им нравится до начала активной прелюдии слушать эротические рассказы.

Кроме того, Сандра призналась, что после определенного возраста она может получить оргазм только с вибратором. Женщина подчеркнула, что это обстоятельство не беспокоит ни ее, ни мужа. Наоборот присутствие в спальне игрушки дает уверенность, что они оба получат удовольствие от близости, заявила она.

Ранее психотерапевт Памелла Стивенсон Конноли дала советмужчине, чья женщина полностью утратила интерес к сексу после гинекологической операции. По словам специалистки, винить женщину в произошедшем бессмысленно.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      МАГАТЭ опубликовало заявление по Запорожской АЭС. Что показал осмотр места пожара на градирне атомной электростанции?

      Боец ВС России назвал БМП Bradley на вооружении у ВСУ расходником

      Экс-сотрудник ЦРУ назвал атаку ВСУ на Курскую область бессмысленной

      Возможность переговоров России и Украины в декабре оценили

      Интерес россиян к кредитам взлетел

      Девушка забыла закрыть окно перед сексом и удивилась реакции соседей

      Трамп призвал не допустить союза России и Китая

      Встречный бой ВС России против бронемашин ВСУ в Курской области попал на видео

      Депутат Госдумы предложил запретить детское шампанское

      Японский депутат прокомментировал присоединение Токио к антироссийским санкциям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше