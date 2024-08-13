Пожилые супруги рассказали о плюсах секса после 60 лет

71-летние Арджун и Сандра рассказали, как изменилась их интимная жизнь в зрелом возрасте и что они делают, чтобы поддержать активную половую жизнь. Рассказ пожилых супругов приводит The Guardian.

Первым важным изменением, произошедшим после 60 лет, Арджун назвал необходимость принимать виагру, чтобы поддержать эрекцию. Мужчина заявил, что он и его жена очень спокойно отнеслись к этому изменению и даже нашли в нем плюсы. «Благодаря виагре у нас появился свои эротический ритуал. За несколько часов до сна я подхожу к Сандре и спрашиваю: "Давай сегодня ляжем пораньше?". Это означает, что я предлагаю заняться любовью. Если она говорит "Да", то я знаю, что мне надо принять половину таблетки», — рассказал Арджун.

Сандра добавила, что такой подход сделал их сексуальную жизнь лучше. «Если он выпил таблетку, мне нужно подождать несколько часов, пока она подействует. Это создает чувство возбуждения. В это время я принимаю ванну, иногда красиво одеваюсь и все время с нетерпением жду сна. Это более эротично, чем просто повернуться друг к другу в постели после трудного дня», — утверждает Сандра.

Помимо таблеток для эрекции, супруги придумали и другие хитрости, чтобы поддерживать активную сексуальную жизни. По их словам, им нравится до начала активной прелюдии слушать эротические рассказы.

Кроме того, Сандра призналась, что после определенного возраста она может получить оргазм только с вибратором. Женщина подчеркнула, что это обстоятельство не беспокоит ни ее, ни мужа. Наоборот присутствие в спальне игрушки дает уверенность, что они оба получат удовольствие от близости, заявила она.

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