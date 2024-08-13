Президент Палестины предупредил об ответе Ирана Израилю

Аббас: Иран примет решение об ответе Израилю в ближайшие часы

Иран примет решение об ответном ударе Израилю в ближайшие часы. Об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас, передает ТАСС.

«Иран может принять решение об ударе в течение ближайших дней или даже ближайших нескольких часов (...). Мы не можем пока предвидеть, что будет в будущем. Но мы можем надеяться, что не будет войны, последствия которой непредсказуемы», — отметил политик.

Аббас подчеркнул, что Палестина выступает против крупномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Ранее Махмуд Аббас во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на гуманитарную поддержку со стороны Москвы. «Россия — один из самых дорогих друзей палестинского народа», — подчеркнул Аббас, добавив, что палестинцы продолжают свою борьбу и рассчитывают на помощь российской стороны.