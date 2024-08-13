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10:30, 13 августа 2024Бывший СССР

Расчеты ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии отправились в Россию

Расчеты ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии отправились на полигон в РФ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Расчеты ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил (ВС) Белоруссии отправились на полигон в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Планируется, что во время полевого выхода для белорусских военных, в частности, будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками из ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, состоящих на вооружении ВС Белоруссии.

Ранее сообщалось, что группа белорусских военнослужащих на борту самолета Ил-76МД вылетела в Россию для участия в учениях Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны на полигоне Ашулук.

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