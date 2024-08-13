Росгвардия уничтожила базу операторов ударных дронов в российском регионе

Сотрудники Росгвардии с помощью беспилотников (БПЛА) выявили и уничтожили базу операторов ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным Росгвардии, ее сотрудники обнаружили стартовые позиции и места нахождения операторов в ходе оптической разведки, а затем передали полученные данные артиллерийскому расчету. В результате боевая техника и военнослужащие ВСУ были уничтожены.
Росгвардейцы также уничтожили украинскую автомобильную технику, ретрансляторы БПЛА и систему РЭБ при помощи FPV-дронов на южном направлении.
Ранее сотрудники Росгвардии и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из схрона в двух районах Донецкой народной республики. Уточняется, что все найденные в тайниках материалы были уничтожены.