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19:14, 13 августа 2024Моя страна

Россияне назвали главные ассоциации с поездками на поездах

«Туту.ру»: граненые стаканы и стук колес ассоциируются у россиян с ж/д-поездками

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Аналитики сервиса «Туту.ру» назвали главные ассоциации россиян с поездками на поездках. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

«Думая о поездах, 53 процента опрошенных вспоминают о стуке колес, о видах из окна — 48 процентов, о чае в граненых стаканах — 35 процента, — говорится в сообщении. — С предвкушением путешествия и воспоминаниях о детстве поезда ассоциируются у 33 и 27 процентов россиян соответственно».

Еще примерно 23 процента респондентов вспоминают о проводниках в форме, а о запахе рельс — 20 процентов участников опроса. Со свободой от рутины и замедленном времени поезда ассоциируются у 19 процентов людей, с жарой в поездке в отпуск — у 15 процентов.

Ранее «Туту.ру» составил портрет типичного пассажира российского поезда. Туристом, который выбирает путешествия по железной дороге, оказался 40-летний Александр. Он предпочитает отправляться в поездки летом: в июле и августе.

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      Фариза Бацазова
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