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08:38, 13 августа 2024Россия

Россияне устроили народный сход из-за угроз цыган многодетной семье

V1.ru: под Волгоградом жители устроили сход из-за угроз цыган многодетной семье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жители рабочего поселка Иловля Волгоградской области устроили народный сход из-за угроз цыган многодетной семье. Об этом сообщил региональный портал V1.ru.

По сведениям издания, компания цыган, употребив алкоголь, вломилась к соседу. Они избили мужчину, угрожали расправой ему, жене и их маленьким детям. Позже одного из участников потасовки арестовали, однако его родные начали преследовать мужчину.

Пострадавший рассказал, что его семья стала чувствовать себя спокойнее после того, как в доме установили видеокамеры. «В своем обращении против цыган как народа ничего не имею. Среди всех национальностей есть нехорошие люди. У меня была просьба уделить внимание проблеме и оказать содействие, чтобы решить этот вопрос по закону», — поделился он.

Тем временем жители Иловли провели народный сход в кинотеатре. Люди задавали вопросы администрации по ситуации с цыганами, но не получили внятных комментариев.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае цыгане пришли с угрозами к жене участника специальной военной операции.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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