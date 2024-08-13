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13:50, 13 августа 2024Путешествия

Россиянин без прав поехал катать туриста на вездеходе на Алтае и лишил его жизни

МВД: турист из Омска поехал кататься на вездеходе на Алтае и не выжил

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин без прав поехал катать на вездеходе на Алтае туристов и лишил одного из них жизни. Об этом сообщается на странице регионального МВД в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел 10 августа в Чемальском районе республики. 41-летний житель Горно-Алтайска во время поездки по лесу не справился с управлением снегоболотоходом Swampy и опрокинул его. В результате аварии один из пассажиров, 54-летний житель Омска, не выжил. Другую туристку госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Позже выяснилось, что водитель сел за руль, не имея соответствующей категории на управление транспортным средством. Более того, снегоболотоход не был зарегистрирован соответствующим образом. По факту происшествия проводится проверка.

В мае турист из Великобритании пошел кататься на гидроцикле во время отдыха на тайском острове Пхукет и не выжил. После аварии местная полиция начала расследование незаконных услуг по прокату этого вида водного транспорта.

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      Алина Черненко
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