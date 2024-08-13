Россиянин без прав поехал катать туриста на вездеходе на Алтае и лишил его жизни

МВД: турист из Омска поехал кататься на вездеходе на Алтае и не выжил

Россиянин без прав поехал катать на вездеходе на Алтае туристов и лишил одного из них жизни. Об этом сообщается на странице регионального МВД в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел 10 августа в Чемальском районе республики. 41-летний житель Горно-Алтайска во время поездки по лесу не справился с управлением снегоболотоходом Swampy и опрокинул его. В результате аварии один из пассажиров, 54-летний житель Омска, не выжил. Другую туристку госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Позже выяснилось, что водитель сел за руль, не имея соответствующей категории на управление транспортным средством. Более того, снегоболотоход не был зарегистрирован соответствующим образом. По факту происшествия проводится проверка.

В мае турист из Великобритании пошел кататься на гидроцикле во время отдыха на тайском острове Пхукет и не выжил. После аварии местная полиция начала расследование незаконных услуг по прокату этого вида водного транспорта.

