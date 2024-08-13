Россиянин обналичил 176 миллионов рублей и попался полиции

МВД задержало в КЧР теневого банкира за обналичивание 176 млн рублей

В Карачаево-Черкесии полицейские поймали теневого банкира, который обналичил более 176 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

В незаконной банковской деятельности подозревается 39-летний житель Черкесска. Его силовики задержали дома.

По данным следствия, с 2017 по 2024 год мужчина без государственной регистрации и лицензии занимался нелегальными финансовыми операциями, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных ему фирм и подставных предпринимателей, которые не вели хозяйственной деятельности. Теневой банкир получил незаконный доход на сумму, превышающую 17 миллионов рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

12 августа сообщалось, что Останкинский суд Москвы вынес приговор пятерым бывшим руководителям Нота-банка по уголовному делу о хищении 26,8 миллиарда рублей из кредитной организации.