Россиянин залез на капот Porsche, оскорбил украинцев и получил ответ от вагнеровца

На Урале мужчина публично обозвал украинцев, ему ответил ветеран «Вагнера»

На Урале местный блогер публично оскорбил украинцев и избил причислившего себя к ним мужчину. Соответствующую видеозапись опубликовало издание Ura.ru.

На ролике мужчина стоит на капоте автомобиля Porsche с бутылкой в руке. «Хохлы — *** [геи]!» — выкрикивает он. «А я хохол. Что ты можешь сделать?» — отвечает горожанину один из прохожих. После этого слезший с капота россиянин бьет оппонента кулаком в лицо.

На происходящее на видео отреагировал участвовавший в спецоперации ветеран «Вагнера» Иван Гагарин. Он посоветовал кричащему о «хохлах» мужчине не разжигать конфликтов там, где им не место. «Замечательный вариант блогеру отправиться на передний край, где наши ребята воюют, и все свои амбиции оставить там», — сказал он.

Ранее в Москве 87-летнего пенсионера скрутили и передали полицейским за фразу в адрес сотрудников «Вагнера», которую он произнес в общественном транспорте. Это услышали другие пассажиры и задержали правонарушителя.