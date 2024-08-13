Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

Махачкалинское «Динамо» заявило в РПЛ футболиста Хоссейннеджадмахаленколая

Махачкалинское «Динамо» заявило в Российскую футбольную-лигу (РПЛ) полузащитника Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фамилия 21-летнего футболиста состоит из 25 букв. Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов сообщил, что на форме игрока будет написано «Джавад».

Хоссейннеджадмахаленколай перешел в Динамо из «Сепахана» — клуба иранского высшего дивизиона. В составе команды он провел 22 матча и отдал три результативные передачи. Также на счету хавбека два матча за сборную Ирана.

Махачкалинское «Динамо» является новичком и впервые принимает участие в РПЛ. Команда располагается на предпоследнем 15-м месте после четырех матчей, набрав два очка.