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21:20, 13 августа 2024Спорт

Российский клуб заявил футболиста с фамилией из 25 букв

Махачкалинское «Динамо» заявило в РПЛ футболиста Хоссейннеджадмахаленколая
Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан (слева)

Хоссейннеджадмахаленколай Мохаммаджавад Рамезан (слева). Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Махачкалинское «Динамо» заявило в Российскую футбольную-лигу (РПЛ) полузащитника Хоссейннеджадмахаленколая Мохаммаджавада Рамезана. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Фамилия 21-летнего футболиста состоит из 25 букв. Генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов сообщил, что на форме игрока будет написано «Джавад».

Хоссейннеджадмахаленколай перешел в Динамо из «Сепахана» — клуба иранского высшего дивизиона. В составе команды он провел 22 матча и отдал три результативные передачи. Также на счету хавбека два матча за сборную Ирана.

Махачкалинское «Динамо» является новичком и впервые принимает участие в РПЛ. Команда располагается на предпоследнем 15-м месте после четырех матчей, набрав два очка.

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      Анастасия Борисова
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