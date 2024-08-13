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19:07, 13 августа 2024Мир

Шойгу оценил усилия Додика по Украине

Шойгу: Россия ценит усилия БиГ по обеспечению паритета в конфликте на Украине

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Россия ценит усилия Боснии и Герцеговины (БиГ) и входящего в ее состав руководства Республики Сербской по обеспечению паритета в конфликте на Украине и в отношении санкций Запада. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на встрече с министром безопасности БиГ Ненадом Нешичем, передает РИА Новости.

«Мы ценим ваши усилия, усилия руководства Республики Сербской и ее лидера Милорада Додика в совете министров БиГ по обеспечению паритета в конфликте на Украине, а также в отношении западных санкций», — отметил Шойгу.

Он также добавил, что Москва продолжит оказывать поддержку сербскому народу в республике.

8 июня Додик назвал российского лидера Владимира Путина национальным достоянием России и всего русского народа. Он также выразил сожаление, что все его встречи с Путиным носят лишь официальный характер.

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      Дарья Устьянцева
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