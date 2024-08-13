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09:27, 13 августа 2024Экономика

Слоган «Соси» бара Ивлеевой признали законным

Shot: ФАС не стала возбуждать дело в отношении бара Ивлеевой за слоган Suck it

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняли решение не возбуждать уголовное дело в отношении нового заведения блогерши Анастасии Ивлеевой Nudles by Ivleeva за слоган Suck it, который дословно переводится как «соси это». Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Провести проверку в отношении бара Ивлеевой изначально требовали активисты движения «Сорок сороков». Однако в московском управлении ведомства в итоге посчитали, что в листовках заведения отсутствуют признаки нарушения Федерального закона о рекламе.

Сама блогерша ранее отмечала, что не видит ничего противозаконного в слогане Suck it. Она утверждала, что эта фраза переводится как «всоси», а на листовках изображена традиционная азиатская лапша, которая является одним из главных блюд в меню нового заведения блогерши. По словам Ивлеевой, этот слоган подразумевает то, как люди должны «поступать с длинной лапшой в рамене».

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      Анатолий Акулов
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