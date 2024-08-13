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09:37, 13 августа 2024Бывший СССР

Запад обвинили в подталкивании грузинской оппозиции к госперевороту

Политолог Апхаидзе: Запад подталкивает оппозицию Грузии к госперевороту

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Запад подталкивает оппозицию в Грузии к государственному перевороту. Такое заявление сделал политолог Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе, передает РИА Новости.

«Деструктивная оппозиция рвется к власти, они 12 лет мечтают о реванше. Хотя прекрасно понимают, что в лучшем случае могут рассчитывать максимум на 25 процентов голосов», — считает Апхаидзе.

По его словам, Запад подталкивает оппозиционные политические силы Грузии к радикальным действиям, оправдывая и одобряя каждый их шаг.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили является «марионеткой оппозиции». Помимо этого, он считает, что, если победу на выборах в парламент одержит оппозиция, в республике откроется второй фронт военного противостояния с Россией.

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      Валентин Карант
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