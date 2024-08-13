Театры России и Китая поставят совместный спектакль по Чехову

В Пекине ко дню рождения Чехова представят совместный спектакль России и Китая

Национальный драматический театр России и Национальный центр исполнительских искусств Китая создадут совместную постановку по произведению Антона Чехова. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Совместный спектакль будет приурочен ко дню рождения российского классика, а премьера состоится в Пекине в 2025 году. Подробности проекта раскрыл директор Александринского театра Сергей Емельянов.

«Сегодня договорились о создании совместного произведения по произведению Антона Павловича Чехова на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине с участием китайских актеров» — сообщил он.

Ранее стало известно, что Театр на Малой Ордынке представит новое прочтение произведения Булгакова «Мастер и Маргарита».