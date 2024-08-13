Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:13, 13 августа 2024Культура

Театры России и Китая поставят совместный спектакль по Чехову

В Пекине ко дню рождения Чехова представят совместный спектакль России и Китая

Фото: Thomas Peter / Reuters

Национальный драматический театр России и Национальный центр исполнительских искусств Китая создадут совместную постановку по произведению Антона Чехова. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Совместный спектакль будет приурочен ко дню рождения российского классика, а премьера состоится в Пекине в 2025 году. Подробности проекта раскрыл директор Александринского театра Сергей Емельянов.

«Сегодня договорились о создании совместного произведения по произведению Антона Павловича Чехова на сцене Национального центра исполнительских искусств в Пекине с участием китайских актеров» — сообщил он.

Ранее стало известно, что Театр на Малой Ордынке представит новое прочтение произведения Булгакова «Мастер и Маргарита».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о попытках прорыва ВСУ в Курской области

      На Западе раскрыли худший для Киева исход операции ВСУ под Курском

      55-летняя жена Олега Газманова показала лицо без макияжа

      ВСУ ударили кассетным боеприпасом по полному пассажиров автобусу в ЛНР

      В Минобороны назвали число потерь ВСУ за время боевых действий в Курской области

      ЕС перевел Украине 4,2 миллиарда евро

      Аналитик рассказал о намерениях США сменить Зеленского на Авакова

      Шесть бойцов ВСУ взяли в плен во время зачистки населенного пункта в Курской области

      На Марсе обнаружили подземный океан

      Театры России и Китая поставят совместный спектакль по Чехову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше