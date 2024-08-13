Украинские военкомы пожаловались на предвзятое отношение

Глава Николаевского ТЦК: на Украине сложилось предвзятое отношение к военкомам

В обществе на Украине сложилось несправедливое мнение, что сотрудники военкоматов не участвовали в боях, но забирают людей на фронт. На предвзятое отношение пожаловалась в интервью для «Укринформ» глава службы связей с общественностью Николаевского территориального центра комплектации (ТЦК) Наталь Адвент.

«Действительно, в обществе к военнослужащим ТЦК еще до полномасштабного вторжения сформировалось предвзятое отношение. Мол, "белые воротнички", пороха не нюхали. Но 80 процентов военнослужащих ТЦК Николаевской области — это люди, которые прошли фронт», — говорится в публикации.

Адвент выразила уверенность, что большинство военкомов попадают на службу в ТЦК после ранений и призвала гордиться работой в военкомате.

Ранее усилить мобилизацию в стране призвал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Он также отметил, что конфликт с Россией будет длительным и тяжелым для Киева.