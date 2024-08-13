В Белом доме прокомментировали данные о подготовке неотложной помощи Байдену в Лас-Вегасе

Жан-Пьер: Белый дом отрицает подготовку неотложной помощи Байдену в Лас-Вегасе

Белый дом отрицает, что президенту США Джо Байдену готовили неотложную медицинскую помощь 17 июля в Лас-Вегасе, тогда ему пришлось отменить публичное выступление в связи с положительным результатом теста на ковид. Так прокомментировала данные портала The Daily Beast пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Это не так. Как вы знаете, когда мы были в Лас-Вегасе, президент сдал положительный тест на COVID-19. Мы об этом проинформировали и вернулись обратно. Кроме этого, никакой чрезвычайной медицинской ситуации не было», — подчеркнула Жан-Пьер.

Портал The Daily Beast ранее обнародовал запись якобы радиопереговоров городской полиции, которая без объяснения причин расчищала дороги и обеспечивала охрану одного из медучреждений. Персоналу больницы заявили, что произошла «чрезвычайная медицинская ситуация», связанная с американским лидером.

После сообщения о заражении Байдена коронавирусом пресс-секреталь Белого дома раскрыла подробности о его состоянии. Она уточнила, что президент США ранее вакцинировался, он переносит болезнь в мягкой форме и продолжит выполнять свои обязанности. 21 июля стало известно о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки.