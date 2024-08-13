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15:24, 13 августа 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС России севернее Часова Яра

Кимаковский: армия России ведет успешное наступление севернее Часова Яра

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации ведут успешное наступление севернее Часова Яра. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«В районе Часова Яра наши ребята очень хорошо ведут успешные наступательные штурмовые действия — севернее Часова Яра», — рассказал Кимаковский.

По его словам, боевые действия ведутся в районе населенного пункта Григорьевки, куда ВС России наступает из села Богдановка.

Ранее Кимаковский заявил, что российские военные ведут успешные бои в районе Гродовки на покровском направлении в ДНР. «На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем», — сказал он.

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      Валентин Карант
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