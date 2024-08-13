Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:36, 13 августа 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о ситуации на покровском направлении

Кимаковский: российские военные ведут успешные бои на покровском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные ведут успешные бои в районе Гродовки на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). О ситуации на данном участке фронта рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем», — сказал он.

Кроме того, Кимаковский отметил, что бойцы Вооруженных сил России существенно продвинулись в районе Константиновки в ДНР. По его словам, российские военные смогли пройти еще несколько километров на данном направлении.

Советник главы республики добавил, что бойцы Российской армии также ведут успешное наступление севернее Часова Яра. По его словам, боевые действия ведутся в районе населенного пункта Григорьевки, куда ВС России наступает из села Богдановка.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Соратник Кадырова раскрыл число сдавшихся в украинский плен чеченцев под Курском

      Россиянам стало проще найти пару

      Украина получила от Европы несколько миллиардов евро

      Российские пивовары рассказали о втором дыхании

      Названы две причины высоких цен на билеты из Анапы

      Аббас назвал Путину виновных в провале решения палестинского вопроса

      В ДНР рассказали о ситуации на покровском направлении

      Отец Галкина обвинил завистников в трагедии с его сыном

      В США обратились к Байдену с одной просьбой для ВСУ

      На Украине подтвердили потерю Лисичного и других населенных пунктов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше