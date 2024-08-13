В ДНР рассказали о ситуации на покровском направлении

Кимаковский: российские военные ведут успешные бои на покровском направлении

Российские военные ведут успешные бои в районе Гродовки на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). О ситуации на данном участке фронта рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«На покровском направлении у нас идут бои в районе Гродовки достаточно успешные… Освободили Лисичное, и большая часть Ивановки находится тоже под нашим контролем», — сказал он.

Кроме того, Кимаковский отметил, что бойцы Вооруженных сил России существенно продвинулись в районе Константиновки в ДНР. По его словам, российские военные смогли пройти еще несколько километров на данном направлении.

Советник главы республики добавил, что бойцы Российской армии также ведут успешное наступление севернее Часова Яра. По его словам, боевые действия ведутся в районе населенного пункта Григорьевки, куда ВС России наступает из села Богдановка.