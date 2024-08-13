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10:40, 13 августа 2024Россия

В Курской области ликвидировали издевавшихся над российскими ранеными бойцов ВСУ

В Курской области ликвидировали издевавшихся над ранеными операторов дронов ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Курской области были ликвидированы операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Речь идет о подразделении CODE 9.2. Канал утверждает, что бойцы этого формирования издевались над ранеными российскими солдатами.

На опубликованных фотографиях видно украинского солдата, на одном снимке можно заметить шеврон с надписью CODE 9.2. Боец получил несовместимые с жизнью травмы. «Остальные сгорели», — добавляет канал.

Ранее было опубликовано видео со стоящими на коленях украинскими солдатами, которых взяли в плен в Курской области. На кадрах они обращаются к бойцам отбившего их атаку российского подразделения. «Спасибо, что гарно дали нам [прикурить]», — хором говорят украинцы.

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      Алан Босиков
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