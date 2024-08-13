Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:50, 13 августа 2024Россия

В Курской области заявили о полном контроле Суджи российскими военными

Доверенное лицо врио губернатора Курской области: Суджа под контролем ВС РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Город Суджа находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Заявление доверенного лица врио губернатора Курской области Алексея Смирнова цитирует РИА Новости.

По словам источника, сегодня в приграничном городе действуют подразделения ВС РФ и отдельные группировки украинской армии. «Но город наш», — подчеркнул собеседник.

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются. Ранее мэр Суджи Виталий Слащев также опроверг информацию о полном захвате города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Миронова
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Названа неожиданная причина визитов Джей Ло к Бену Аффлеку на фоне слухов о разводе

      100-летний марафонец раскрыл секрет своей формы

      Девушка пережила нападение пытавшегося откусить ей голову медведя

      Власти описали ситуацию в атакованной ВСУ Судже

      В МВД рассказали подробности о задержании лидера группы «Коррозия металла»

      Харламов раскрыл отношение к КВН

      ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

      Президент Палестины дал оценку переговорам с Путиным

      На Западе сообщили о нескольких сценариях нападения на Россию у Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше