В Курской области заявили о полном контроле Суджи российскими военными

Доверенное лицо врио губернатора Курской области: Суджа под контролем ВС РФ

Город Суджа находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России. Заявление доверенного лица врио губернатора Курской области Алексея Смирнова цитирует РИА Новости.

По словам источника, сегодня в приграничном городе действуют подразделения ВС РФ и отдельные группировки украинской армии. «Но город наш», — подчеркнул собеседник.

Боевые действия в приграничье Курской области продолжаются. Ранее мэр Суджи Виталий Слащев также опроверг информацию о полном захвате города Вооруженными силами Украины (ВСУ).