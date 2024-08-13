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23:31, 13 августа 2024Бывший СССР

В Литве заявили о демилитаризации Калининграда из-за переброски военных в Курскую область

Министр Кащюнас: РФ перебрасывает военных из Калининграда в Курск

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Россия перебрасывает военных из Калининграда в Курск, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Такое утверждение он сделал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «РБК-Украина».

«Мы сейчас видим, как они передислоцируют свои войска из Калининграда в Курск. И я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им нужно выводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда», — сказал глава Минобороны.

С российской стороны подтверждения такой информации не было.

Ранее Минобороны России показало видео переброски дополнительной боевой техники подразделениям, отражающим атаку Вооруженных сил Украины в Курской области. Помимо нее, подвозится личный состав, боеприпасы и другие средства наращивания сил и формирования резервов, отмечали в ведомстве.

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      Сергей Грехов
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