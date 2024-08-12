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17:43, 12 августа 2024Россия

Минобороны России показало кадры переброски тяжелой военной техники под Курск

Минобороны России показало видео доставки тяжелой техники в Курскую область

Минобороны России показало видео переброски дополнительной боевой техники подразделениям, отражающим атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Запись оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах видна погрузка танков и другой тяжелой гусеничной техники на автомобильные тралы для ее оперативной доставки в районы блокирования формирований ВСУ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, переброску осуществили специалисты материально-технического обеспечения группировки войск «Север», организовавшие тыловое обеспечение российских военных. Помимо техники, подвозится личный состав, боеприпасы и другие средства наращивания сил и формирования резервов.

В Минобороны добавили, что также организована круглосуточная подача горюче-смазочных материалов на полевые пункты заправки техники. А в местах сосредоточения российских войск размещены полевые автомобильные кухни ПАК-200М.

Ранее ведомство показало марш в Курскую область колонн с реактивными системами залпового огня «Град», артиллерией, танками и другой тяжелой гусеничной техникой, а также с автомобилями «Урал» и КамАЗ.

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Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджу. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин начали штурм государственной границы России. В последующие дни бои на территории региона продолжились. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, Украина контролирует 28 населенных пунктов в регионе. По последним данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, пострадал 121 человек.

ЖЗЛ
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