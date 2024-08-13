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15:29, 13 августа 2024Бывший СССР

В МИД Украины прокомментировали угрозу Минска закрыть посольство

В МИД Украины прокомментировали угрозу Белоруссии закрыть украинское посольство

Фото: Стрингер / РИА Новости

Украина отвечает на угрозу Минска закрыть посольство на территории Белоруссии призывом не нагнетать антиукраинские настроения и не создавать впечатления мнимых несуществующих угроз. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает издание Liga.

Он заявил, что в ведомстве тщательно изучают заявления Минска, но не видят целесообразности отвечать, так как «белорусская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать».

Тихий добавил, что создание Белоруссией «мнимых угроз со стороны Украины», каким бы интенсивным оно ни было, не делает эти угрозы более реальными. Он заключил, что Украина будет в дальнейшем продолжать следить за заявлениями Минска.

Ранее в Белоруссии оценили обстановку на границе с Украиной. По словам официального представителя белорусского Госпогранкомитета Антона Бычковского, в настоящий момент белорусские пограничники несут службу на кордоне с Украиной в усиленном режиме, новых провокаций на границе не наблюдается.

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      Илья Таксюр
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