В Молдавии призвали Санду объяснить строительство новых военных объектов

Экс-глава Гагаузии Влах: Санду должна объяснить постройку новых военных объектов

Поскольку Молдавия является нейтральным государством, президент республики Майя Санду должна объяснить постройку новых военных объектов на территории страны. Отчитаться о строительстве призвала экс-глава Гагаузии, потенциальный кандидат на пост президента Ирина Влах, передает РИА Новости.

«В Молдавии запланировано строительство 23 военных объектов на сумму более 375 миллионов леев. Граждане имеют полное право знать такую информацию», — заявила политик.

Она задала вопрос, готовится ли Кишинев к войне, и упрекнула Санду в попытке огородиться от граждан и их вопросов.

Ранее в Молдавии опровергли информацию о размещении на территории страны истребителей F-16, переданных Украине. В дипломатическом ведомстве отметили, что подобное решение подорвало бы статус Молдавии как нейтрального государства.