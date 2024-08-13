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14:36, 13 августа 2024Культура

В Музее Гуггенхайма приняли брошенную обувь за произведение искусства

Посетители Музея Гуггенхайма перепутали выброшенные кеды с экспонатом

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Гости Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке приняли брошенную в углу одного из залов обувь за произведение искусства. Соответствующее видео опубликовал в TikTok пользователь под ником @smith_tok.

В ролике видно, что посетители перепутали кеды одного из пранкеров с частью экспозиции и принялись фотографировать «экспонат». Пост на момент публикации данного материала набрал более миллиона лайков.

В комментариях к видео пользователи заметили, что это отлично отражает суть современного искусства, которое не обладает никакой уникальностью, а просто «представляет собой мусор».

Ранее стало известно, что одно из новых граффити уличного художника Бэнкси было украдено с улицы Лондона.

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      Андрей Шеньшаков
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