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21:48, 13 августа 2024Мир

В НАТО засомневались в способности Украины удержать территорию Курской области

Bloomberg: в НАТО засомневались в способности Украины удержать территорию РФ

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Союзники Украины по НАТО считают маловероятным, что Киев сможет удержать территорию Курской области, даже если РФ потребуются недели, чтобы вытеснить войска из приграничного региона, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника альянса.

При этом действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) все же имеют важное значение, потому что показывают возможность Киева «бросить вызов» Кремлю, считает собеседник агентства.

Источник Bloomberg также отметил, что администрация президента США Джо Байдена и Европейский союз (ЕС) дали Киеву «свое благословение» на нападение на территорию России. При этом руководство Украины долгое время не делилось с Западом конкретной информацией о данной операции.

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      Сергей Грехов
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