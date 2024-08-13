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16:20, 13 августа 2024Россия

В России оценили вероятность контрудара ВС России в Курской области в ближайшее время

Полковник Ходаренок: ведется подготовка к контрудару ВС России в Курской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Для организации контрудара Вооруженных сил (ВС) России в Курской области в ближайшее время требуется время и подготовка. На данный момент такая подготовка ведется, отметил военный обозреватель, полковник Михаил Ходаренок, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных сил и средств для развития успеха в Курской области. Он добавил, что для того, чтобы развить успех, нужно использовать более крупные оперативные соединения, которых нет у украинской стороны.

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«Для организации российского контрудара требуется время и подготовка. В настоящее время такая подготовка ведется», — резюмировал полковник.

Бои в Курской области начались 6 августа. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. По словам врио главы Курской области Алексея Смирнова, ВСУ проникли в регион на 12 километров. При этом, по информации Смирнова, ширина проникновения противника составляет 40 километров.

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