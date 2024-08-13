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11:11, 13 августа 2024Россия

В России предупредили о новом составе автомобильной аптечки

Юрист Вепренцева: в России c 1 сентября изменят состав автомобильной аптечки

Фото: Юрий Поздников / Фотобанк Лори

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к автомобильной аптечке. О таком изменении напомнила основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева, ее цитирует РИА Новости.

В новый состав аптечки должны войти медицинские маски и перчатки, а также одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации. Аптечку, кроме того, нужно пополнить жгутом для остановки крови, марлевым бинтом, кожным лейкопластырем, спасательным одеялом, ножницами для перевязки и хирургическими ножницами.

Эксперт напомнила, что в сентябре прошлого года аптечку убрали из обязательного перечня, который необходим для прохождения автомобилем технического осмотра.

Ранее Минздрав России выступил с предложением запретить водить автомобиль людям с расстройством сексуального поведения. Министерство предложило внести изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. В новый список включили расстройства сексуального поведения, а также симптоматические психические расстройства.

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